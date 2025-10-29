13 Pohon di Surabaya Tumbang dalam 150 Menit

jatim.jpnn.com - SURABAYA - Sebanyak 13 pohon tumbang akibat hujan deras yang selama dua setengah jam mengguyur Kota Surabaya, Rabu (29/10).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto menyampaikan 13 titik pohon tumbang itu tersebar beberapa sudut, mulai Surabaya pusat, timur, hingga barat.

“Jenis pohon yang tumbang ada tabebuya, keres, pohon sono. Diameternya pun bermacam-macam ada yang 30 sentimeter, sepuluh sentimeter,” kata Dedik.

Seluruh pohon tumbang kini telah selesai ditangani agar tidak menganggu lalu lintas.

Petugas BPBD dan DLH dikerahkan untuk membantu proses pembersihan. (mcr23/jpnn)

Berikut data 13 titik pohon tumbang imbas hujan deras:

1. Jalan Embong Wingu

2. Jalan Biliton