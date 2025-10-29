Longsor Menerjang Kabupaten Madiun, 40 KK Terisolasi

jatim.jpnn.com - MADIUN - Longsor menerjang jalan di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pada Selasa (28/10) malam.

Imbasnya, lalu lintas lumpuh sementara dan warga terisolir, Rabu (29/10).

Warga bersama tim gabungan bergotong rotong untuk membersihkan material longsor agar jalan bisa dilintasi kembali.

Petugas BPBD Kabupaten Madiun Dodik Andika mengatakan tanah longsor itu dipicu hujan deras yang mengguyur sejak siang sampai dengan sore hari, Selasa (28/10).

“Materi tanah longsor longsoran yang disertai rumpun bambu, menutup jalan yang menuju ke Dusun Tegir, Desa Padas,” ujar Dodik.

Sebanyak 40 kartu keluarga terdampak akibat insiden tersebut. Mereka baru bisa melewati jalan tersebut setelah menunggu proses pembersihan selesai.

“Kami bersama-sama melaksanakan kerja bakti guna membuka akses jalan yang tertutup. Melihat kondisi di lapangan, tidak bisa mengerahkan alat berat karena sangat beresiko. Prosesnya memakai alat seadanya,” katanya.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pembersihan masih terus berlangsung.