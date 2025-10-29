Ada Korek Api dan Benda Tajam di Kamar Hunian Lapas Ngawi

jatim.jpnn.com - Petugas Lapas Kelas IIB Ngawi bersama TNI-Polri menggelar razia kamar warga binaan, Senin (27/10) malam.

Salah satu titik pengecekan dilakukan di dapur dan kamar lansia.

Kalapas Kelas IIB Ngawi Iwan Setiawan mengungkapkan hasil pengecekan, petugas mendapati barang yang tidak seharusnya berada di blok hunian.

“Ditemukan satu unit ponsel android dan non-android, kipas angin, gunting, korek api, serta beberapa benda tajam lainnya,” ujar Iwan, Selasa (28/10).

Iwan menegaskan seluruh barang temuan langsung diamankan sebagai barang sitaan, guna mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari.

“Kami juga memberikan pengarahan kepada warga binaan, agar selalu menjaga ketertiban serta mematuhi aturan yang berlaku di dalam lapas,” tuturnya.

Menurutnya, razia gabungan ini menjadi bukti komitmen Lapas Ngawi dalam mendukung pelaksanaan program dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kegiatan ini bagian dari penguatan deteksi dini gangguan kamtib demi terciptanya lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif,” kata Iwan. (mcr23/jpnn)