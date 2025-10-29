JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ada Korek Api dan Benda Tajam di Kamar Hunian Lapas Ngawi

Ada Korek Api dan Benda Tajam di Kamar Hunian Lapas Ngawi

Rabu, 29 Oktober 2025 – 06:50 WIB
Ada Korek Api dan Benda Tajam di Kamar Hunian Lapas Ngawi - JPNN.com Jatim
Petugas Lapas Kelas IIB Ngawi bersama TNI-Polri menggelar razia kamar warga binaan, Senin (27/10) malam. Pengecekan dilakukan di kamar dapur dan kamar lansia. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com - Petugas Lapas Kelas IIB Ngawi bersama TNI-Polri menggelar razia kamar warga binaan, Senin (27/10) malam.

Salah satu titik pengecekan dilakukan di dapur dan kamar lansia.

Kalapas Kelas IIB Ngawi Iwan Setiawan mengungkapkan hasil pengecekan, petugas mendapati barang yang tidak seharusnya berada di blok hunian.

Baca Juga:

“Ditemukan satu unit ponsel android dan non-android, kipas angin, gunting, korek api, serta beberapa benda tajam lainnya,” ujar Iwan, Selasa (28/10).

Iwan menegaskan seluruh barang temuan langsung diamankan sebagai barang sitaan, guna mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari.

“Kami juga memberikan pengarahan kepada warga binaan, agar selalu menjaga ketertiban serta mematuhi aturan yang berlaku di dalam lapas,” tuturnya.

Baca Juga:

Menurutnya, razia gabungan ini menjadi bukti komitmen Lapas Ngawi dalam mendukung pelaksanaan program dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Kegiatan ini bagian dari penguatan deteksi dini gangguan kamtib demi terciptanya lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif,” kata Iwan. (mcr23/jpnn)

Razia kamar warga binaan Lapas IIB Ngawi, petugas temukan gunting, korek api hingga dua buah handphone

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ngawi razia kamar warga binaan Lapas kelas IIB Ngawi razia lapas kelas IIB Ngawi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU