Ambulans Tabrak Truk di Sampang, Sopir Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com - SAMPANG - Mobil ambulans bernomor polisi B 2079 SFK menabrak truk tangki di Jalan Raya Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Selasa (28/10).

Insiden yang terjadi pukul 04.45 WIB itu membuat sopir ambulans meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo menjelaskan kejadian ini bermula saat ambulans dikemudikan oleh Moh. Jumali dan berpenumpang empat orang melaju dari arah timur ke barat.

Setibanya di lokasi kejadian, ambulans tiba-tiba oleng ke kanan. Nahasnya, dari arah yang berlawanan juga melaju truk tangki dengan nopol L 8454 VE yang dikemudikan oleh Zaironi. Tabrakan pun tak terhindarkan.

Seusai menabrak truk, mobil ambulans tersebut terlempar ke utara menabrak sebuah warung.

"Diduga pengemudinya (sopir ambulans) mengantuk sehingga oleng ke kanan dan kontra bodi sisi kanan kendaraan truk tangki," kata Eko saat dikonfirmasi, Selasa (28/10).

Akibat kecelakaan ini, sopir ambulans meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

"Meninggal dunia satu orang, luka ringan empat orang. Total kerugian kurang lebih Rp70 juta," tuturnya.