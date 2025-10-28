DPMPTSP Surabaya Hadirkan Lantatur Perizinan di SPP Menur

jatim.jpnn.com - SURABAYA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya meluncurkan layanan tanpa turun atau Drive Thru Perizinan.

Lantatur tersebut menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengedepankan efisiensi dan kecepatan, serta mulai beroperasi di Sentra Pelayanan Publik (SPP) Menur.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Kota Surabaya Lasidi mengatakan lantatur menghadirkan kecepatan dan adaptif.

"Kami memberikan kemudahan dan kecepatan maksimal bagi pemohon, sekaligus memastikan bahwa pengurusan dokumen perizinan menjadi proses yang cepat, praktis, dan bebas hambatan,” ujar Lasidi, Selasa (28/10).

Dirinya memaparkan, untuk hari kerja, Senin sampai Kamis, layanan dibuka mulai pagi hari pukul 08.00 WIB dan melayani hingga sore hari pukul 15.00 WIB.

Pada hari Jumat, jam pelayanan dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir lebih awal pada pukul 14.00 WIB.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tegaskan Pengelolaan Anggaran Transparan dan Efisien

Bagi warga yang hanya memiliki waktu luang di akhir pekan, DPMPTSP tetap membuka layanan ini pada Sabtu, mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tengah hari pukul 12.00 WIB.

Lasidi menuturkan bahwa lantatur di SPP Menur fokus melayani tiga kategori utama perizinan.