Tim ACDH Unair 2025 Kembangkan Ekowisata Berbasis Edukasi di Gili Iyang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Airlangga Community Development Hub (ACDH) 2025 Universitas Airlangga menggelar kegiatan bertajuk Program Pemanfaatan Sumber Daya Pulau Gili Iyang dalam Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan, Sabtu (25/10).

Program yang memasuki tahun keempat ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat Unair yang berfokus pada pendampingan berkelanjutan bagi warga Gili Iyang—pulau yang dikenal memiliki kualitas udara terbaik di Asia dan potensi besar di sektor wisata alam.

Beragam elemen masyarakat, mulai dari karang taruna, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga warga setempat, turut terlibat aktif dalam sesi diskusi dan pelatihan. Tujuannya, membangun kesadaran bersama bahwa pengembangan wisata harus berjalan seiring dengan pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Materi pertama dibawakan Prof Endang Retno Surjaningrum dan Dr Primatia Yogi Wulandari dari Fakultas Psikologi Unair yang menekankan pentingnya sense of belonging terhadap potensi wisata Gili Iyang.

“Keunikan Gili Iyang bukan milik individu, tapi milik bersama. Kalau kita menjaga alamnya, berarti kita menjaga masa depan kita sendiri,” ujar Prof Endang dalam sesi pembukaan.

Peserta juga belajar teknik pemetaan potensi wisata bersama Lina Puryanti, Ph.D. dan Dewi Meyrasyawati, Ph.D. dari Fakultas Ilmu Budaya. Langkah ini menjadi dasar penyusunan paket wisata edukatif, mulai dari gua alami, titik penyelaman, hingga area edukasi lingkungan.

Tak kalah menarik, Dr Eng Sapto Andriyono dari Fakultas Perikanan dan Kelautan memperkenalkan beragam mamalia laut dilindungi seperti lumba-lumba dan paus yang kerap melintas di perairan sekitar Gili Iyang.

“Melindungi mereka berarti menjaga masa depan wisata kita,” ujarnya.