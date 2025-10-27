JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Diguyur Hujan Deras, Jalur Madiun–Ponorogo Via Kandangan Longsor

Diguyur Hujan Deras, Jalur Madiun–Ponorogo Via Kandangan Longsor

Senin, 27 Oktober 2025 – 22:35 WIB
Diguyur Hujan Deras, Jalur Madiun–Ponorogo Via Kandangan Longsor - JPNN.com Jatim
Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, menyebabkan Jalur Alternatif Madiun-Ponorogo, masuk Dusun Kandangan, diterjang tanah longsor, Senin (27/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, menyebabkan Jalur Alternatif Madiun-Ponorogo, masuk Dusun Kandangan diterjang tanah longsor, Senin (27/10).

Menurut Warga Setempat Gianto, hujan selama sepekan terakhir memicu material tanah longsor yang menerjang tujuh lokasi di sepanjang jalan alternatif tersebut, dengan intensitas berbeda.

“Sebagian material longsor telah dibersihkan warga melalui kerja bakti, namun satu titik longsor masih belum tertangani karena tebalnya material yang menutupi badan jalan,” ujarnya.

Baca Juga:

Situasi tersebut menyebabkan akses kendaraan terhambat. Meski belum sepenuhnya bersih, namun jalan bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua dengan hati hati.

“Titik longsor paling parah berada di dekat tinggi tebing sekitar 10 meter dan panjang material longsoran mencapai 20 meter. Jalur tersebut merupakan akses penting bagi warga Kare menuju Ponorogo maupun sebaliknya,” bebernya.

Kendati cukup jauh dari pemukiman warga, jalur tersebut kerap digunakan masyarakat sekitar untuk menuju ladang dan aktivitas ekonomi harian.

Baca Juga:

Warga diimbau tetap waspada saat hujan turun, mengingat curah hujan tinggi berpotensi memicu longsor susulan dan membuat jalan semakin licin.

“Longsoran yang menutup badan jalan membuat mobilitas warga menjadi terganggu. Pemerintah desa bersama warga setempat masih berupaya melakukan pembersihan manual sambil menunggu bantuan alat berat dari pihak terkait,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Jalur Alternatif Madiun-Ponorogo diterjang tanah longsor, akibatkan akses kendaraan terhambat

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   tanah longsor Kabupaten Madiun Jalun Madiun-Ponorogo Longsor Tanah longsor Jalur Madiun-Ponorogo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU