Hasil Pengecekan Sementara, 15 dari 1.100 Ponpes di Surabaya Dinyatakan Aman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya bersama Intitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mulai melakukan pengecekan struktur bangunan terhadap 1.100 pondok pesantren di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan dari ribuan ponpes yang akan diperiksa, 15 di antaranya dinyatakan aman.

“Sejauh ini sudah ada sekitar 15 Ponpes ya yang sudah kami lakukan pengecekan dan itu Alhamdulillah masuk dalam kategori yang sudah masih aman sehingga tidak perlu perbaikan,” kata Eri, Senin (27/10).

Baca Juga: Pemkot Surabaya Gandeng ITS Mulai Cek Kondisi Bangunan Ponpes

Eri menargetkan pengecekan seluruh ponpes ditargetkan tuntas pada akhir November, lalu ditindaklanjuti dengan pembangunan bagi ponpes yang perlu perbaikan.

“Pengecekan dilakukan dengan mencocokan data IMB lama, dan mengamati kondisi bangunan sekarang,” kata Eri seusai berkunjung di Ponpes At-Tauhid Surabaya, Senin (27/10).

Nantinya, hasil pengecekan akan ditindaklanjuti dengan gambaran struktur bangunan untuk mengeluarkan IMB.

"Pemeriksaan memastikan kekuatan bangunan sehingga jika diperlukan pihaknya akan membantu perbaikan, selain pembaruan IMB,” katanya.

"Ini menjadi kewenangan kami pemerintah Kota Surabaya. Kami akan koordinasi dengan Kemenag untuk memberikan bantuan terkait dengan penguatan struktur," tambahnya