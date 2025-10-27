Ramaikan Akhir Tahun, Pemkot Surabaya Tarik Kunjungan Wisatawan Lewat Sejumlah Event

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah event telah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, demi menghibur masyarakat luas jelang penutup tahun 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan event yang akan digelar dalam waktu dekat adalah Parade Juang pada November 2025 mendatang.

Eri mengajak seluruh wisatawan, khususnya dari Kota Surabaya untuk berbondong-bondong meramaikan acara tahunan tersebut.

“Parade Juang Insyaallah akan kami masukkan ke dalam kalender Kharisma Event Nusantara (KEN),” ujar Wali Kota Eri, Senin (27/10).

Event berikutnya pada Desember 2025 mendatang yakni Super Sale. Nantinya bakal ada event diskon besar-besaran di Kota Surabaya.

“Baik di mal, tinggal di Hotel Surabaya, itu juga diskon. Kalau mau makan di Surabaya, semua restoran itu juga ada diskon,” jelas Eri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar), Hidayat Syah menambahkan, selain Parade Juang dan Super Sale, akan ada ajang Mini Soccer Nasional di Surabaya.

“Pertandingan Mini Soccer ini diikuti oleh 38 provinsi di Indonesia. Berbagai kegiatan yang diadakan ini merupakan salah satu cara untuk menarik lebih banyak wisatawan di Kota Surabaya,” kata Hidayat.