Kecelakaan Maut di Gresik, Pemotor Tewas Tabrak Truk Pengangkut Alat Berat

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Padeg, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Senin (27/10) pagi.

Seorang pengendara motor asal Tuban bernama Bahri meninggal dunia setelah menabrak truk tronton pengangkut alat berat.

Kapolsek Cerme Iptu Andik Asworo menjelaskan kejadian itu bermula saat korban mengendarai motor Suzuki bernomor polisi S 6198 IU dan melaju dari arah utara ke selatan.

Setibanya di lokasi kejadian yang dikenal memiliki tikungan tajam, Bahri diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali.

“Motor yang dikendarainya oleng dan menabrak truk tronton bernomor polisi 8632 UR yang dikemudikan Yoe Kim Hok, warga Taman, Sidoarjo,” kata Andik.

Benturan keras tak terhindarkan. Tubuh korban terpental ke sisi kiri jalan dan meninggal dunia di tempat kejadian.

“Korban menabrak bagian depan truk hingga mengalami luka parah. Saat petugas datang, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia,” ujarnya.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk dilakukan visum. Sementara itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.