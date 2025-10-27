JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkot Surabaya Gandeng ITS Mulai Cek Kondisi Bangunan Ponpes

Pemkot Surabaya Gandeng ITS Mulai Cek Kondisi Bangunan Ponpes

Senin, 27 Oktober 2025 – 20:02 WIB
Pemkot Surabaya Gandeng ITS Mulai Cek Kondisi Bangunan Ponpes - JPNN.com Jatim
Pemkot Surabaya menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memulai melakukan pengecekan terhadap 1.100 bangunan pondok pesantren di Kota Pahlawan. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memulai melakukan pengecekan terhadap 1.100 bangunan pondok pesantren di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pengecekan ini sebagai upaya agar ambruknya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo tidak terulang kembali.

“Pengecekan dilakukan dengan mencocokkan data IMB lama dan mengamati kondisi bangunan sekarang,” kata Eri di temui seusai berkunjung ke Ponpes At-Tauhid Surabaya, Senin (27/10).

Baca Juga:

Nantinya, hasil pengecekan akan ditindaklanjuti dengan gambaran struktur bangunan untuk mengeluarkan IMB.

“Pemeriksaan memastikan kekuatan bangunan sehingga jika diperlukan  pihaknya akan membantu perbaikan, selain pembaruan IMB,” ujarnya.

"Ini menjadi kewenangan kami pemerintah Kota Surabaya. Kami akan koordinasi dengan Kemenag untuk memberikan bantuan terkait dengan penguatan struktur," imbuh dia.

Baca Juga:

Eri menargetkan pengecekan rampung akhir November, lalu ditindaklanjuti dengan pembangunan bagi ponpes yang perlu perbaikan.

Hingga hari ini sudah ada 15 pondok pesantren yang dicek, semua bangunan dinyatakan laik tidak perlu perbaikan.

Pemkot Surabaya bakal cek 1.100 bangunan ponpes di Kota Pahlawan untuk mengetahui kondisi terkini
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Pemkot Surabaya Wali Kota Surabaya pengecekan bangunan ponpes bangunan ponpes surabaya ponpes al Khoziny tragedi ponpes al khoziny

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU