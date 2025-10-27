Sambut Honda Bikers Day 2025, Ratusan Bikers Jatim Ikuti Pelatihan Safety Riding & CPR

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka menyambut perhelatan akbar Honda Bikers Day (HBD) 2025, PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) Honda Community Gas To HBD 2025, Sabtu (26/10).

Kegiatan yang berlangsung di MPM Learning Center Sidoarjo ini diikuti 100 bikers perwakilan dari berbagai komunitas Honda di Jawa Timur, meliputi Paguyuban SHC, Paguyuban Sidoarjo, Pamekasan, Gresik, Probolinggo, serta sejumlah pengurus daerah komunitas Honda di Surabaya dan sekitarnya.

Agenda dimulai dengan Safety Riding Road to HBD yang memberikan pembekalan penting seputar keselamatan berkendara.

Instruktur MPM Honda Jatim mengingatkan kembali semangat #Cari_Aman, termasuk kesiapan fisik, perlengkapan touring, dan etika di jalan raya.

Para peserta kemudian mengikuti Basic Life Support Training bersama Palang Merah Indonesia (PMI). Dalam sesi ini, para bikers dilatih melakukan penanganan awal korban kecelakaan, teknik CPR, hingga simulasi penanganan darurat ringan di lapangan.

Acara berlanjut dengan sosialisasi detail penyelenggaraan HBD 2025 oleh tim Community Development (Comdev) MPM Honda Jatim. Mereka menjelaskan mulai dari lokasi acara di Garut, jadwal kegiatan, mekanisme pendaftaran, hingga persiapan teknis keberangkatan komunitas.

Kemeriahan makin terasa saat digelar Gathering Komunitas Honda, yang menjadi ajang memperkuat solidaritas antaranggota klub. Dalam kesempatan itu juga dilakukan taping program MPM Honda Riders yang menampilkan semangat kebersamaan para bikers menjelang HBD 2025.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari mengatakan Gas ke HBD ini menjadi wadah mempererat silaturahmi antar komunitas dan menanamkan semangat brotherhood yang positif.