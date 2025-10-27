Banyak Motor Mogok di Surabaya Seusai isi Pertalite, Warga Keluhkan Kualitas BBM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah pengguna sepeda motor di Kota Surabaya mengeluh kendaraan mereka mendadak mogok setelah mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

Salah satu pengendara bernama Irfan (29) warga Sidoyoso, Kecamatan Simokerto mengaku motornya mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU Pertamina Jalan Kayoon, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Senin (27/10).

"Di Jalan Kayoon. Saya tadi pagi mengisi (BBM) di sana," ungkap Irfan.

Irfan mengira awalnya kerusakan disebabkan faktor mesin. Namun, setelah membawa motornya ke bengkel resmi Honda di kawasan Kapas Krampung, dia mendapati banyak pengendara lain mengalami hal serupa.

“Di bengkel keluhannya hampir sama semua. Kata mekanik, hari ini saja sudah ada sekitar 35 motor yang masuk dengan keluhan sama—mogok setelah isi Pertalite,” kata dia.

Irfan pun mengaku kecewa dan berencana mendatangi SPBU tempatnya mengisi bahan bakar untuk meminta penjelasan.

"Rencana habis dari bengkel, mau tak samperin ke pom (SPBU)," ujar Irfan.

Sementara itu, beberapa pengguna di media sosial juga mengunggah keluhan serupa dengan menyebut lokasi pengisian di sejumlah SPBU kawasan tengah kota Surabaya.

Warga berharap Pertamina segera melakukan pengecekan kualitas bahan bakar di lapangan untuk memastikan penyebab pasti dan mencegah kerugian lebih lanjut. (mcr12/jpnn)