JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PMI Nonprosedural Asal Magetan yang Meninggal di Malaysia Akhirnya Dipulangkan

PMI Nonprosedural Asal Magetan yang Meninggal di Malaysia Akhirnya Dipulangkan

Senin, 27 Oktober 2025 – 15:03 WIB
PMI Nonprosedural Asal Magetan yang Meninggal di Malaysia Akhirnya Dipulangkan - JPNN.com Jatim
PMI nonprosedural asal Kabupaten Magetan bernama Fendi Setiawan (31) yang meninggal dunia di Malaysia akhirnya dipulangkan ke kampung halaman, Minggu (26/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural asal Kabupaten Magetan bernama Fendi Setiawan (31) yang meninggal dunia di Malaysia akhirnya bisa dipulangkan ke kampung halaman pada Minggu (26/10).

Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Magetan Lalu Satria Utama mengatakan jenazah diberangkatkan menggunakan pesawat dari Malaysia pada Minggu (26/10) dan tiba di Bandara Juanda sekira pukul 15.00 WIB.

“Jenazah korban tiba di Magetan Minggu malam (26/10),” ungkap Satria, Senin (27/10)

Baca Juga:

Almarhum diketahui meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ketika hendak berangkat kerja pada Kamis (23/10) pagi waktu setempat.

“Semua biaya pemulangan ditanggung oleh perusahaan tempatnya kerja di Malaysia, termasuk juga santunan,” bebernya.

Dirinya juga menerangkan, korban memakai visa kunjungan demi bekerja ke Malaysia sehingga  statusnya dinyatakan nonprosedural.

Baca Juga:

Maka dari itu, hingga kini belum ada pemberitahuan mengenai pemberian santunan kepada almarhum dari Pemerintah Republik Indonesia.

“Sampai hari ini tidak ada surat resmi dari Kemenlu, atau KBRI Malaysia, terkait kasus ini,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)

PMI non-prosedural asal Magetan yang meninggal dunia di Malaysia tiba di kampung halama, Minggu (26/10)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PMI Non Prosedural PMI Magetan meninggal dunia PMI Magetan jenazah PMI Magetan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU