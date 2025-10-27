Dari FLS2N ke Dunia Musik Profesional, Shanun Rahmani Luncurkan Malam Pesta

JPNN.com

Senin, 27 Oktober 2025 – 14:09 WIB
Shanun Rahmani, juara FLS2N dan Ning Cilik Surabaya, debut lewat lagu Malam Pesta karya Yunan Helmi yang penuh semangat remaja. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sukses menyabet juara Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Surabaya 2025 dan menyandang gelar Ning Cilik Surabaya 2024, Shanun Rahmani kini menapaki dunia musik profesional lewat single terbarunya bertajuk Malam Pesta.

Lagu yang digarap oleh Yunan Helmi dari Presiden Musikindo Yogyakarta itu menggambarkan semangat remaja yang ingin menutup satu bab kehidupan dengan sukacita.

Shanun mengatakan Lagu Malam Pesta menghadirkan kisah perpisahan sekolah—tawa, lampu, musik, dan emosi yang berbaur dalam satu malam penuh kenangan.

“Lagu ini bercerita tentang momen perpisahan yang penuh nostalgia, tetapi tetap membawa semangat positif,” ujar Shanun, Senin (27/10).

Dalam lagu tersebut, Shanun menyalurkan pesan bahwa setiap perpisahan bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru.

Produser lagu Yunan Helmi menjelaskan dengan karakter vokal lembut, tetapi tegas, Shanun menyalurkan pesan bahwa setiap perpisahan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru.

“Lewat Malam Pesta, Shanun menunjukkan transformasi dari penyanyi festival menjadi artis muda profesional yang siap bersaing di industri musik nasional,” jelasnya.

Yunan menyebut proyek ini dirancang untuk menyalakan semangat positif generasi muda Indonesia.

