4 Mobil Kecelakaan Beruntun di Tol Waru Juanda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di Tol Waru Juanda KM 1.500/A, Sidoarjo, Senin (27/10) sekitar pukul 07.50 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Kanit PJR Jatim II Ditlantas Polda Jatim AKP Yudho menjelaskan insiden itu bermula saat empat mobil melaju di jalur kanan dari arah timur ke barat.

Sesampainya di tempat kejadian perkara, mobil Daihatsu Calya dengan nopol AE 1421 FF yang dikendarai Eko Prastyo (32) tiba-tiba mengurangi kecepatan.

Baca Juga: PMI Asal Magetan Meninggal Dunia Kecelakaan di Malaysia

"Di depannya terjadi perlambatan," kata Yudho saat dikonfirmasi, Senin (27/10).

Akibatnya, tiga mobil di belakang, yakni Toyota Yaris bernopol W 1783 RM, Honda Brio bernopol N 1875 ABL, dan Toyota Zenix W 1012 RB melaju se arah mengalami tabrakan.

"Diduga kecelakaan terjadi karena kurang antisipasi dan jaga jarak," ucapnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

"Luka ringan, luka berat, meninggal dunia nihil," katanya.