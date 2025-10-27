Kisah Sukses Agen Lion Parcel Surabaya, Omzet Tembus Ratusan Juta per Bulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bisnis logistik di Indonesia terus tumbuh pesat seiring meningkatnya kebutuhan pengiriman masyarakat. Peluang itu dimanfaatkan banyak orang untuk membuka usaha baru, salah satunya lewat kemitraan menjadi agen Lion Parcel.

Tiga kisah agen Lion Parcel di Surabaya menjadi bukti nyata bahwa bisnis logistik tak hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga membuka jalan perubahan hidup bagi banyak orang.

Kisah pertama datang dari Giatun, mitra agen Lion Parcel di Surabaya yang bergabung sejak 2023. Menjalani peran sebagai ibu tunggal, dia memulai bisnis dari nol dengan modal terjangkau.

Dengan ketekunan dan semangat pantang menyerah, kini Giatun mengembangkan usahanya hingga meraih omzet puluhan juta rupiah per bulan.

“Dulu anak saya sempat bantu, tapi sekarang saya kelola sendiri. Untungnya sistem Lion Parcel mudah dipelajari dan ada pendampingan dari tim. Jadi, saya merasa tenang,” ujar Giatun.

Setiap hari dia turun langsung melayani pelanggan, menjemput hingga mengantar paket berukuran besar. Dia juga gencar promosi lewat brosur dan rekomendasi dari mulut ke mulut.

Kini bisnisnya menjadi sumber penghasilan utama dan membuka harapan baru bagi keluarganya. Dia berharap ke depan bisa memperluas usaha dan memberi lapangan kerja bagi orang lain.

Cerita inspiratif berikutnya datang dari Ida Kusumawati, pemilik agen Lion Parcel yang berlokasi strategis dekat kawasan kampus Surabaya. Agen miliknya menjadi andalan mahasiswa rantau untuk mengirim dan menerima paket dari keluarga.