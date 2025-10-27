Situs Pemkab Madiun Diduga Diretas, Tampilkan Promosi Judi Online

jatim.jpnn.com, MADIUN - Situs resmi Pemerintah Kabupaten Madiun diduga diretas. Berdasarkan penelusuran, Senin (27/10) isi website https://dlh.madiunkab.go.id berganti menjadi promosi judi online.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kabupaten Madiun Hendah Dwi Wijayani membantah adanya peretasan.

Situs resmi Pemkab Madiun itu dalam proses peralihan dari arsitektur lama ke sistem baru.

“Itu bukan karena diretas, tetapi karena sistem website lama sedang kami migrasikan ke arsitektur baru. Prosesnya masih berjalan dan sedang dalam tahap perbaikan,” ujar Hendah, Senin (27/10).

Dia menambahkan proses migrasi tampilan website akan berlangsung sekitar tiga hingga empat hari kerja.

“Domain tetap sama, tidak berubah. Proses migrasi ini sedikit memakan waktu karena tenaga ahlinya terbatas, hanya satu orang ahli siber dan dua orang software engineer,” jelasnya.

Terkait upaya antisipasi terhadap potensi serangan siber, Hendah mengakui perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) turut meningkatkan risiko keamanan digital.

“Dengan berkembangnya teknologi, risiko peretasan juga makin tinggi. Semua sistem bisa menjadi target serangan kapan saja, apalagi sekarang banyak serangan berbasis AI,” katanya.