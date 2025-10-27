JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Petugas Gabungan Razia Lapas Ngawi, Temukan Ponsel & Benda Tajam di Blok Hunian

Petugas Gabungan Razia Lapas Ngawi, Temukan Ponsel & Benda Tajam di Blok Hunian

Senin, 27 Oktober 2025 – 10:35 WIB
Petugas Gabungan Razia Lapas Ngawi, Temukan Ponsel & Benda Tajam di Blok Hunian - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ngawi, Jawa Timur bersama TNI dan Polri melakukan razia hunian di lingkungan lapas setempat. ANTARA/HO-Lapas Ngawi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Petugas gabungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ngawi bersama TNI dan Polri menyita sejumlah barang terlarang milik warga binaan saat melakukan razia di lingkungan lapas, Sabtu (26/10) malam.

Kepala Lapas Kelas IIB Ngawi, Iwan Setiawan, mengatakan razia gabungan tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

"Kegiatan petugas gabungan ini untuk memastikan bahwa Lapas Ngawi bersih dari barang terlarang, seperti narkoba, telepon genggam, dan barang terlarang lainnya," ujar Iwan, Minggu (27/10).

Baca Juga:

Razia dilakukan di dua blok, yakni blok lansia dan dapur. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak semestinya berada di kamar hunian, antara lain

satu unit ponsel Android dan non-Android, kipas angin, gunting, korek api, dan beberapa benda tajam lainnya.

Seluruh barang tersebut langsung diamankan sebagai barang sitaan untuk mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari.

Baca Juga:

Selain menyita barang, petugas juga memberikan pengarahan kepada warga binaan agar selalu menjaga ketertiban serta mematuhi aturan yang berlaku di dalam lapas.

Razia gabungan ini melibatkan Kalapas, Kepala KPLP, Kasubsi Regbimkemas, staf Kamtib, Karupam, anggota jaga, serta CPNS Lapas Ngawi.

Petugas gabungan Lapas Ngawi bersama TNI-Polri menggelar razia dan menyita sejumlah barang terlarang, termasuk ponsel dan benda tajam dari blok hunian.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   razia blok hunian lapas ngawi razia lapas benda tajam barang terlarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU