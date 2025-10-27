JPNN.com

Cuaca Malang Hari Ini, Pagi dan Sore Gerimis-Hujan Lebat

Senin, 27 Oktober 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (27/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan hingga hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Donomulyo, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Tumpang, Turen, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya Wajak gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sorenya Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
