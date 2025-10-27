Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi-Sore Berawan, Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (27/10).

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian gerimis dan hujan lebat disertai petir.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)