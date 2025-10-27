SIM Keliling Surabaya 27-28 Oktober 2025, Berikut Jadwal dan Lokasinya

JPNN.com

Pelayanan SIM Keliling di Surabaya. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyediakan SIM keliling bagi warga yang mau memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudinya.

Pada Senin dan Selasa 27-28 Oktober 2025, layanan SIM keliling tersedia di Parkiran Pantai Ria Kenjeran.

Titik lainnya, SIM keliling Surabaya tersedia di Halaman Masjid Baitul Ghofur Sono Projo.

Adapun jadwalnya dimulai pukul 08.00-12.00 WIB di semua lokasi tersebut.

Syarat pembuatan SIM minimal berusia 17 tahun. Untuk administrasi yang harus disiapkan antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA).

2. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Dokter.

3. Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Biro Psikologi.

Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyediakan layanan sim keliling, terdapat beberapa tempat yang bisa didatangi, berikut lokasi dan jadwalnya.
