Cuaca Jawa Timur 27 Oktober 2025, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (27/10).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Bondowoso, Kota Blitar, Lumajang, Probolinggo, dan Sampang. Wilayah lainnya berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya cerah berawan hingga berangin di seluruh wilayah.

Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Gresik, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kota Kediri, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Surabaya dan Lamongan hujan lebat disertai petir.

Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.