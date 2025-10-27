JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 27 Oktober 2025, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

Cuaca Jawa Timur 27 Oktober 2025, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

Senin, 27 Oktober 2025 – 09:04 WIB
Cuaca Jawa Timur 27 Oktober 2025, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (27/10).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Bondowoso, Kota Blitar, Lumajang, Probolinggo, dan Sampang. Wilayah lainnya berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siangnya cerah berawan hingga berangin di seluruh wilayah.

Baca Juga:

Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Gresik, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kota Kediri, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Surabaya dan Lamongan hujan lebat disertai petir.

Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU