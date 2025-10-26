JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Prudential Ajak Warga Surabaya Hidup Sehat Lewat PRUActive Family 2025

Prudential Ajak Warga Surabaya Hidup Sehat Lewat PRUActive Family 2025

Minggu, 26 Oktober 2025 – 21:45 WIB
Prudential Ajak Warga Surabaya Hidup Sehat Lewat PRUActive Family 2025 - JPNN.com Jatim
Prudential Indonesia menggelar PRUActive Family 2025 di Surabaya Town Square. Ajak masyarakat hidup sehat lewat Fun Run, Family Walk, hingga cek kesehatan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali menggelar program tahunan PRUActive Family 2025 dengan tema ‘Aktif Bersama, Sehat Bersama, Melangkah Bersama’ di Surabaya Town Square, Minggu (26/10),

Acara tersebut mengajak nasabah dan masyarakat Surabaya untuk hidup aktif melalui kegiatan olahraga dan kampanye #YakinMelangkahBersama.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan program ini merupakan wujud nyata komitmen Prudential untuk hadir melindungi masyarakat Indonesia di setiap jenjang kehidupan.

Baca Juga:

“Langkah kecil untuk hidup aktif hari ini adalah investasi besar bagi masa depan Indonesia. Melalui PRUActive Family, kami ingin mendorong masyarakat agar membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini,” ujar Karin.

Karin menyatakan kesehatan yang baik menjadi fondasi bagi generasi tangguh dan produktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Prudential Indonesia dalam mendukung pencegahan penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker — yang kini menjadi penyebab 75 persen kematian di Indonesia.

Baca Juga:

Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Olahraga 2023, sekitar 83,5 persen masyarakat usia 16–30 tahun memiliki kebugaran fisik rendah, dan hanya 35,7 persen yang rutin berolahraga minimal tiga kali seminggu.

“Ini alarm bagi semua pihak karena aktivitas fisik masyarakat produktif masih tergolong rendah,” jelas Karin.

Prudential Indonesia menggelar PRUActive Family 2025 di Surabaya Town Square. Ajak masyarakat hidup sehat lewat Fun Run, Family Walk, hingga cek kesehatan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   prudential indonesia pruactive family asuransi kesehatan cek kesehatan gratis Fun run Surabaya family walk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU