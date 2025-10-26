Prudential Ajak Warga Surabaya Hidup Sehat Lewat PRUActive Family 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) kembali menggelar program tahunan PRUActive Family 2025 dengan tema ‘Aktif Bersama, Sehat Bersama, Melangkah Bersama’ di Surabaya Town Square, Minggu (26/10),

Acara tersebut mengajak nasabah dan masyarakat Surabaya untuk hidup aktif melalui kegiatan olahraga dan kampanye #YakinMelangkahBersama.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan program ini merupakan wujud nyata komitmen Prudential untuk hadir melindungi masyarakat Indonesia di setiap jenjang kehidupan.

“Langkah kecil untuk hidup aktif hari ini adalah investasi besar bagi masa depan Indonesia. Melalui PRUActive Family, kami ingin mendorong masyarakat agar membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini,” ujar Karin.

Karin menyatakan kesehatan yang baik menjadi fondasi bagi generasi tangguh dan produktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Prudential Indonesia dalam mendukung pencegahan penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker — yang kini menjadi penyebab 75 persen kematian di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Olahraga 2023, sekitar 83,5 persen masyarakat usia 16–30 tahun memiliki kebugaran fisik rendah, dan hanya 35,7 persen yang rutin berolahraga minimal tiga kali seminggu.

“Ini alarm bagi semua pihak karena aktivitas fisik masyarakat produktif masih tergolong rendah,” jelas Karin.