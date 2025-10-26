Paragon & DT Peduli Jatim Cek Kesehatan Gratis untuk Petugas Kebersihan Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebagai bentuk kepedulian terhadap petugas kebersihan, Paragon Corp bersama DT Peduli Jawa Timur menggelar kegiatan sosial bertajuk Paragonian Bergerak di Surabaya, Minggu (26/10).

Dalam kegiatan ini, ratusan petugas tarik sampah mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sembako, serta perlengkapan kerja.

Branch Controller PT Parama Global Inspira (Paragon Corp) DC Surabaya Galih Pringgodikdo mengatakan aksi sosial ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial melalui program berkelanjutan.

“Petugas kebersihan memiliki peran besar dalam menjaga lingkungan tetap sehat dan nyaman. Karena itu, kami ingin hadir memberi perhatian pada kesehatan mereka, bukan hanya fokus pada pemberdayaan internal perusahaan,” ujarnya.

Galih mengatakan kegiatan ini melanjutkan rangkaian program sosial Paragon yang sebelumnya juga menggandeng DT Peduli untuk mendukung pelaku UMKM.

Program tersebut mencakup pelatihan usaha, pemberian bantuan gerobak, dan modal kerja bagi pedagang kecil.

“Paragonian Bergerak adalah gerakan yang terus kami lanjutkan dari tahun ke tahun. Kami ingin memperluas kolaborasi agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan DT Peduli Jawa Timur Bangbang Sujana menyampaikan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen terhadap petugas kebersihan di beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah Gayungan dan Jetis.