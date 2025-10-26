JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Atasi Krisis Lahan, Pemkot Surabaya Dorong Warga Terapkan Sistem Makam Keluarga

Atasi Krisis Lahan, Pemkot Surabaya Dorong Warga Terapkan Sistem Makam Keluarga

Minggu, 26 Oktober 2025 – 13:08 WIB
Atasi Krisis Lahan, Pemkot Surabaya Dorong Warga Terapkan Sistem Makam Keluarga - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mencari solusi atas keterbatasan lahan pemakaman yang kian menipis di tengah kepadatan penduduk.

Salah satu langkah yang kini didorong adalah menghidupkan kembali tradisi makam keluarga di lingkungan kampung.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan peningkatan jumlah penduduk menjadi tantangan besar bagi penyediaan lahan pemakaman di kota metropolitan seperti Surabaya.

Baca Juga:

“Kalau lahan makam dengan bertambahnya orang pasti tambah kurang. Karena itulah maka kita fungsikan adalah lahan makam yang perkampungan,” kata Eri Cahyadi, Sabtu (25/10).

Menurut Eri, Pemkot Surabaya akan memperkuat sinergi dengan pengurus kampung untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan makam yang sudah ada.

Pola lama dengan sistem makam keluarga, lanjutnya, perlu dihidupkan kembali agar ketersediaan lahan tetap terjaga.

Baca Juga:

“Jadi, kami bersinergi dengan lahan makam kampung. Kalau setiap orang minta satu (lahan makam), ya habis semua tanahnya,” ujarnya.

Eri menjelaskan pertumbuhan penduduk Surabaya yang terus meningkat membuat ruang untuk pemakaman semakin terbatas.

Lahan makam di Surabaya menipis, Wali Kota Eri minta warga terapkan satu makam satu keluarga
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya krisis lahan makam surabaya Krisis lahan makam lahan makam surabaya menipis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU