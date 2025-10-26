PMI Asal Magetan Meninggal Dunia Kecelakaan di Malaysia

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kabar duka datang dari Malaysia. Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Magetan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan di negara tersebut pada Kamis (23/10) pagi.

Korban diketahui bernama Fendi Setiawan (31) warga Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

Informasi meninggalnya Fendi pertama kali disampaikan oleh perangkat desa setempat, Choirul Anwarudin.

“Iya, kecelakaan di Malaysia, kejadiannya pagi,” ujar Choirul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Namun, kepulangan jenazah Fendi hingga kini belum dapat dipastikan. Pemerintah Kabupaten Magetan mengaku masih menunggu informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia.

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Magetan Lalu Satria Utama, membenarkan kabar meninggalnya Fendi.

Namun, dia menyebut korban tidak tercatat dalam database tenaga kerja resmi di instansinya.

"Betul, baru saja saya dapat laporan meninggalnya almarhum,” kata Satria.