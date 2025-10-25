Gantikan Prof Jazidie, Prof Triyogi Yuwono Siap Wujudkan Unusa Berdampak Global

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memasuki babak baru perjalanan akademiknya.

Prof Dr Ir Triyogi Yuwono, DEA, IPU, ASEAN.Eng. resmi dilantik sebagai Rektor Unusa periode 2025–2030, menggantikan Prof Dr Ir Achmad Jazidie, M.Eng. yang telah menakhodai kampus tersebut selama dua periode.

Prosesi pelantikan berlangsung di Auditorium Lantai 9 Unusa Tower, Kampus B, Sabtu (25/10) siang.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS) Prof Dr Ir Mohammad Nuh, DEA., yang juga memberikan penghargaan atas dedikasi Prof Jazidie selama satu dekade memimpin Unusa.

Dalam sambutannya, Prof Nuh menekankan bahwa pergantian rektor bukanlah sekadar transisi jabatan, melainkan kesinambungan perjuangan untuk membawa Unusa ke tahap perkembangan yang lebih tinggi.

“Tantangan dan persoalan yang dihadapi tidak akan ada hentinya, bahkan semakin unik dan kompleks. Apa yang sudah dibangun baik kita pertahankan dan kembangkan. Estafet kepemimpinan ini bukan pergantian, tetapi tentang kesinambungan,” ujar Prof Nuh.

Dia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Prof Jazidie atas pencapaian luar biasa yang diraih Unusa di bawah kepemimpinannya.

“Selama 10 tahun kepemimpinan Prof Jazidie, prestasi Unusa melampaui usianya sendiri. Yang paling nyata terlihat dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ucapnya.