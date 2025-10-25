Kemendikdasmen Ungkap Pemerataan Mutu Pendidikan Lewat 3 Arah Transformasi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebutkan pemerataan mutu pendidikan kini menjadi misi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikdasmen Mariman Darto dalam Sarasehan Pendidikan di Gedung PGRI Kabupaten Ngawi, Sabtu (25/10) pukul 12.00 WIB.

Menurut Mariman, arah kebijakan nasional pendidikan saat ini difokuskan pada tiga hal besar, antara lain revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan guru.

Ketiga program ini, kata dia, bukan sekadar janji, melainkan sudah berjalan dengan hasil nyata.

“Dari kebutuhan anggaran Rp16,97 triliun, sudah ada 16.140 sekolah yang berhasil diperbaiki. Ini karena pendekatan swakelola. Kalau pendekatannya project base, kami rasa tidak akan sampai seperti ini,” ujarnya.

Pendekatan swakelola ini, lanjut Mariman, memberi ruang bagi daerah dan sekolah untuk berperan aktif dalam memperbaiki fasilitas pendidikan tanpa harus bergantung pada proyek pusat.

“Keterlibatan masyarakat dan guru membuat hasilnya lebih tepat sasaran,” katanya.

Selain revitalisasi fisik, digitalisasi pembelajaran menjadi langkah besar lainnya. Kemendikdasmen telah menyalurkan Interactive Flat Panel (IFP) ke lebih dari 288 ribu sekolah di Indonesia.