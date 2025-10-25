Pemotor Tewas Tertabrak Kereta Api di Perlintasan Margorukun Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berusia 44 tahun tewas setelah tertabrak kereta api di perlintasan Margorukun, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Sabtu (25/10) siang.

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan diterima petugas sekitar pukul 14.39 WIB, dan tim tiba di lokasi kejadian empat menit kemudian.

“Saat petugas tiba, korban sudah dalam posisi tergeletak di sekitar rel. Tim gabungan langsung melakukan pengecekan dan pengamanan di area lokasi kejadian,” ujar Linda, Sabtu (25/10).

Korban diketahui berinisial I warga Margorukun Lebar, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Saat diperiksa, korban dinyatakan meninggal dunia di tempat.

Proses identifikasi dilakukan oleh Tim Inafis Polrestabes Surabaya dan melibatkan BPBD Kota Surabaya, Posko Terpadu Utara, Polsek Bubutan, Rescue DPKP, serta Dinas Sosial Kota Surabaya.

Setelah proses identifikasi selesai, jenazah korban dibawa ke Kamar Jenazah RSU dr Soetomo dengan pendampingan keluarga menggunakan ambulans Dinas Sosial.

“Pihak keluarga mendampingi menggunakan ambulance Dinsos Kota Surabaya,” katanya.

Linda menambahkan dari hasil laporan petugas di lapangan, kereta api yang terlibat merupakan kereta jurusan Bojonegoro–Stasiun Besar Pasar Turi (SBI).