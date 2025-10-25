Nekat Dirikan Tenda Hajatan di Jalanan Umum Tanpa Izin, Siap-siap Didenda Rp50 juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bagi warga Surabaya yang hendak mendirikan tenda hajatan di jalanan umum tanpa izin, siap-siap bakal didenda Rp50 juta.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan aturan terkait pendirian tenda hajatan di jalan umum, baik nasional, provinsi dan kota sedang dibahas bersama dengan pihak terkait.

Namun, Eri memastikan bagi warga yang hendak mendirikan tenda hajatan harus mengantongi izin dari RT, RW dan polsek setempat.

"Kalau tidak ada izin maka akan ada sanksi. Sanksinya itu besar, sampai dengan Rp50 juta," kata Eri, Sabtu (25/10).

Aturan itu nantinya bakal disosialisasikan kepada masyarakat agar tak ada lagi warga yang dengan seenaknya menggunakan jalan umum untuk hajatan.

"Itu nanti yang akan kami sampaikan, sosialisasikan, kami harus tegas seperti ini, kalau tidak orang akan bingung," jelasnya.

Selain harus mengantongi izin, warga yang menggelar hajatan menggunakan tenda di jalanan juga harus mengumumkan kegiatannya melalui media sosial tujuh hari sebelum acara tersebut digelar.

Hal ini agar para pengguna jalan bisa mencari jalan pintas serta pemerintah dan aparat terkait akan mengatur lalu lintas.