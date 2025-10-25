Sondos dari Gaza Lulus Cumlaude di UM Surabaya, Candaan Soal Jodoh Bikin Riuh Wisuda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah gejolak perang yang belum mereda di tanah kelahirannya, Sondos Jehad Shnewra, mahasiswa asal Gaza, Palestina, menorehkan prestasi gemilang di Indonesia.

Sandos lulus cumlaude dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) pada wisuda yang digelar di Dyandra Convention Center, Sabtu (25/10).

Sondos datang ke Indonesia melalui program beasiswa Lazismu Jawa Timur, yang memberinya kesempatan untuk melanjutkan studi S2.

Dia mengaku keputusan menimba ilmu di Indonesia mendapat restu penuh dari orang tuanya karena negeri ini dikenal aman dan selalu menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Saya merasa sangat terhormat dan bersyukur. Kampus ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah kedua bagi saya. Di sini saya menemukan keluarga, persahabatan lintas bangsa, dan nilai-nilai kemanusiaan serta Islam yang hidup dalam keseharian,” ujar Sondos saat menyampaikan sambutan di hadapan ratusan wisudawan.

Perjalanan dua tahun terakhir bukan hal mudah bagi Sondos. Saat dia berjuang menyelesaikan tugas akhir di Surabaya, keluarganya harus bertahan di tengah perang yang berkecamuk di Gaza.

Meski begitu, dia mengaku selalu mendapat kekuatan dari dukungan teman dan dosen di kampus.

“Saya mohon doa untuk keluarga saya yang masih berada di Palestina. Saya bersyukur Allah mengirimkan sahabat-sahabat yang selalu mendoakan saya,” ucapnya.