UM Surabaya Wisuda 927 Lulusan, Beri Apresiasi untuk Mahasiswa Palestina & Difabel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) menggelar wisuda ke-53 tahun 2025 di Dyandra Convention Center, Sabtu (25/10). Sebanyak 927 wisudawan dari berbagai fakultas resmi dikukuhkan oleh Rektor UM Surabaya Prof Mundakir.

Prof Mundakir menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh lulusan atas perjuangan mereka menyelesaikan studi, termasuk kepada mahasiswa difabel dan mahasiswa internasional asal Palestina yang turut diwisuda.

“Pada momen ini kami memberikan apresiasi tidak hanya kepada lulusan terbaik, tetapi juga kepada wisudawan yang menunjukkan kegigihan luar biasa. Salah satunya mahasiswa difabel yang setiap hari berjuang datang ke kampus diantar ibunya dengan sepeda motor,” ujar Prof Mundakir.

Menurutnya, perjuangan para mahasiswa difabel menjadi inspirasi bagi seluruh civitas academica UM Surabaya. Pihak kampus juga berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para lulusan difabel dapat terus berkarya dan berkontribusi setelah lulus.

“Kami akan terus memberikan fasilitas dan dukungan agar mereka tetap semangat. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan unit-unit kerja di kampus untuk melihat peluang pekerjaan bagi alumni difabel,” ujarnya.

Selain itu, UM Surabaya juga memberikan penghargaan khusus kepada Sondos Jehad Shnewra, mahasiswi asal Palestina yang menuntaskan studinya di tengah kondisi negaranya tengah dilanda konflik.

“Kami tahu Palestina masih dalam situasi yang sulit. Karena itu, kami memberikan apresiasi dan kesempatan kepada Sondos untuk melanjutkan studi S3 apabila dia berkeinginan,” ungkapnya.

Prof Mundakir menyebut pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk membuka peluang kerja bagi alumni difabel.

Dia mencontohkan, sebelumnya sudah ada lulusan UM Surabaya yang diterima sebagai pegawai di Pemkot Surabaya berkat kebijakan inklusif Wali Kota Eri Cahyadi.