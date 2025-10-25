Pemkot Surabaya Godok Aturan Penggunaan Tenda Hajatan, Denda Melanggar Tak Main-Main

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya sedang menggodok aturan soal pendirian tenda hajatan yang menggunakan jalan umum.

Wacana itu menanggapi banyaknya fenomena pendirian tenda hajatan di jalan umum yang membuat pengguna jalan resah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan warga yang hendak mendirikan tenda di jalan umum, baik nasional, provinsi dan kota harus mendapatkan izin RT, RW, lurah dan polsek setempat.

"Tenda hajatan di Surabaya sudah kami sampaikan, dia harus memiliki izin dan izin hari ini sudah disepakati tidak boleh izin secara langsung, harus mengajukan izin dan ada keterangan dari RT, RW dan lurah," ujar Eri, Sabtu (25/10).

Menurutnya, warga bisa mendirikan tenda jika telah mendapat izin dari polsek setempat.

“Polsek tidak akan pernah mengeluarkan izin lagi sebelum ada pengantar yang disepakati oleh RT, RW dan Lurah," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan jika warga nekat mendirikan tenda tanpa izin akan diberikan sanksi. Nilainya mencapai Rp50 juta.

"Kedua, kalau tidak ada izin maka akan ada sanksi. Sanksinya besar, sampai dengan Rp50 juta," ungkapnya.