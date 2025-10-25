Kisah Haru Mahasiswa Difabel UM Surabaya Lulus Cumlaude Berkat Cinta Sang Ibu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keterbatasan fisik bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Bagi Bonifacius David Hendrawan, mahasiswa difabel Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), semangat dan cinta seorang ibu menjadi kekuatan terbesar yang menuntunnya hingga lulus dengan predikat cumlaude.

Selama empat tahun menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UM Surabaya, David selalu ditemani sang ibu, Ina Rostiana Ari Nugrahani yang setiap hari dengan sabar menunggu di depan kelas hingga perkuliahan selesai.

“Kalau ditanya siapa yang paling berjasa, pasti Mama. Beliau teman saya mengerjakan tugas dan orang yang selalu mengingatkan untuk berani bertanggung jawab atas pilihan,” ungkap David, Sabtu (25/10).

David bukan mahasiswa biasa. Sejak kecil, dia hidup berdampingan dengan disabilitas. Orang tuanya, Purwoko Alfa Kurniawan dan Ina Rostiana awalnya hanya berharap sang anak bisa mengenal huruf dan angka. Namun, semangat belajar David justru tumbuh luar biasa.

Perjalanannya menuju perguruan tinggi dimulai ketika dia menempuh pendidikan di SLB YPAC Surabaya. Melalui informasi gurunya, dia mendaftar program beasiswa penuh untuk mahasiswa difabel UM Surabaya dan diterima.

Awalnya, David sempat ragu. Sebagai non-Muslim, dia takut tak bisa menyesuaikan diri di kampus berbasis Islam. Namun, kekhawatiran itu sirna ketika dia mulai berinteraksi dengan dosen dan teman-temannya.

Baca Juga: LSF RI Gandeng UM Surabaya Ajak Gen Z Berdakwah Melalui Perfilman Nasional

“Semua orang di kampus memperlakukan saya dengan sangat baik. Tidak ada perbedaan,” ujarnya.

Perjuangan David tidak akan lengkap tanpa sosok sang ibu. Setiap hari, Ina mengantar David ke kampus yang berjarak satu setengah jam dari rumah mereka menggunakan motor yang sudah dimodifikasi.