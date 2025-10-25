Resmi Dibuka, JAECOO Manang Kenjeran Tawarkan Layanan 3S dan Charging Station

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produsen SUV premium asal Tiongkok, JAECOO memperkuat komitmennya di pasar otomotif Indonesia dengan membuka dealer terbaru di Jalan Kenjeran No 436, Surabaya.

Dealer baru ini mengusung konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pembelian unit, perawatan, hingga ketersediaan suku cadang resmi dalam satu tempat.

Country Director JAECOO Indonesia Max Zhou mengatakan Surabaya merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di Indonesia. Pembukaan JAECOO Manang Kenjeran menjadi langkah penting untuk memperluas jaringan di wilayah timur Jawa.

“Pembukaan dealer baru ini mempertegas komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman berkendara premium bagi pelanggan,” ujar Max, Jumat (24/10).

Di area showroom, pengunjung bisa melihat langsung tiga unit display, termasuk JAECOO J7 SHS dan JAECOO J8 SHS.

Model J7 SHS hadir dengan desain urban off-road elegan serta teknologi Super Hybrid System (SHS) yang menggabungkan efisiensi bahan bakar dan tenaga bertenaga. Mobil ini juga dibekali panoramic sunroof dan interior berlapis kulit premium.

Sementara itu, J8 SHS tampil sebagai SUV flagship berkonfigurasi 7-seater dengan sistem AWD pintar, desain gagah, dan performa tangguh untuk medan berat.

Untuk purna jual, dealer JAECOO Manang Kenjeran menyediakan lima stall service yang mampu menangani hingga enam kendaraan per hari.