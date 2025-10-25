Lewat FinExpo 2025, Bank Mandiri Edukasi Masyarakat Soal Keuangan Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Mandiri memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Jawa Timur.

Hal itu diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Financial Expo (FinExpo) 2025, yang digelar di Tunjungan Plaza Surabaya sebagai puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025.

Vice President Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 Theresia Pratiwi Hastari mengatakan keikutsertaan Bank Mandiri dalam ajang FinExpo menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mengedukasi nasabah dalam pengelolaan keuangan digital.

Baca Juga: BPKAD Jatim Gelar Workshop Tata Kelola Keuangan untuk Percepatan Laporan APBD

“Pada FinExpo 2025, Bank Mandiri berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan indeks Literasi Keuangan di Jawa Timur melalui berbagai program yang berfokus pada edukasi finansial, inklusi keuangan digital, serta pemberdayaan pelaku UMKM,” ujar Theresia, Sabtu (25/10).

Theresia menambahkan promo dan program tersebut merupakan bentuk apresiasi Bank Mandiri kepada masyarakat sekaligus bagian dari strategi memperkuat peran perseroan sebagai penyedia solusi finansial terdepan di era digital.

Nasabah dan pengunjung dapat merasakan berbagai aktivitas edukatif dan interaktif, seperti pameran lembaga jasa keuangan, sosialisasi literasi keuangan, talkshow, kompetisi, business matching, bazaar UMKM, dan hiburan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengenal produk finansial, tetapi juga memahami manfaatnya untuk mendukung kesejahteraan dan mewujudkan impian mereka,” tutur Theresia.

Dalam event tersebut, Bank Mandiri menghadirkan berbagai penawaran spesial bagi nasabah dan pengunjung, antara lain: