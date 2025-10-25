JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kasus Campak di Pamekasan Melonjak, 11 Orang Meninggal dan 1.056 Suspek

Kasus Campak di Pamekasan Melonjak, 11 Orang Meninggal dan 1.056 Suspek

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 11:36 WIB
Kasus Campak di Pamekasan Melonjak, 11 Orang Meninggal dan 1.056 Suspek - JPNN.com Jatim
Kegiatan imunisasi campak di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. ANTARA/HO-Dinkes Pamekasan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kasus campak di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kian mengkhawatirkan. Hingga 24 Oktober 2025, jumlah warga yang meninggal akibat wabah tersebut bertambah menjadi 11 orang, dari sebelumnya 10 orang.

"Dari total pasien suspek sebanyak 1.056 orang ini sebanyak 208 di antaranya terkonfirmasi positif terserang campak," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifudin, Jumat (24/10).

Menurutnya, angka ini naik 30 kasus dibandingkan dua pekan sebelumnya yang tercatat 178 kasus.

Baca Juga:

"Yang saat ini masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Pamekasan sebanyak 22 orang," jelasnya.

Saifudin menjelaskan, kasus campak kini ditemukan di seluruh kecamatan di Pamekasan. Adapun tiga wilayah dengan temuan tertinggi yakni Kecamatan Proppo sebanyak 168 kasus, disusul Pamekasan (132 kasus) dan Tlanakan (101 kasus).

Tim surveilans lapangan juga aktif melakukan pelacakan kontak dan edukasi pencegahan.

Baca Juga:

Pihak Dinkes juga memastikan penanganan medis dan imunisasi tambahan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Melonjaknya jumlah kasus membuat Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk penyakit campak.

Wabah campak di Pamekasan makin meluas. Hingga 24 Oktober 2025, tercatat 11 warga meninggal dan 1.056 suspek.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   wabah campak pamekasan klb campak dinkes pamekasan imunisasi campak korban meninggal campak peningkatan kasus campak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU