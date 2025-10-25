JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pemkab Sidoarjo Hentikan Gaji Pegawainya yang Terlibat Pesta Gay di Surabaya

Pemkab Sidoarjo Hentikan Gaji Pegawainya yang Terlibat Pesta Gay di Surabaya

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 10:35 WIB
Pemkab Sidoarjo Hentikan Gaji Pegawainya yang Terlibat Pesta Gay di Surabaya - JPNN.com Jatim
Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra saat menginterogasi salah satu pelaku yang digerebek dalam pesta gay di hotel mengaku sebagai ASN Golongan 3 yang ternyata berstatus PPPK. Foto: Instagram @satsamaptatabessby

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo menjatuhkan sanksi administratif kepada salah satu pegawai yang terlibat dalam pesta gay atau sesama jenis saat digerebek polisi di hotel Surabaya.

Pegawai yang berinisial MB itu merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo. Dia baru enam bulan terakhir bertugas di instansi tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Bupati Sidoarjo untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Baca Juga:

“BKD sudah berkoordinasi dengan Polrestabes dan sudah mendapatkan surat penahanan yang bersangkutan,” kata Fenny saat dikonfirmasi, Jumat (24/10).

Fenny menjelaskan berdasarkan laporan BKD, langkah administratif yang diambil Pemkab Sidoarjo adalah menghentikan pembayaran gaji MB.

“BKD sudah menyampaikan surat rekomendasi penghentian gaji yang bersangkutan,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemkab Sidoarjo, kata dia, berkomitmen memberikan sanksi tegas sesuai kode etik ASN dan PPPK, tanpa mengesampingkan proses hukum yang berjalan.

“Pemerintah daerah akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan atas kasus yang dihadapi sesuai norma dan etik ASN,” bebernya.

Pemkab Sidoarjo menghentikan gaji pegawai P3K berinisial MB yang terlibat pesta gay atau pesta seks sesama jenis di Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PPPK Pesta gay sanksi administratif pesta seks PPPK Sidoarjo pemkab sidoarjo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU