Dikira Hanyut Saat Buang Hajat, Wanita Ini Ditemukan Hipotermia di Kebun Tebu Ngawi

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 09:34 WIB
Seorang perempuan bernama Sri Wahyuni (49) warga Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi akhirnya ditemukan setelah dilaporkan hilang saat pamit buang hajat di sungai, Rabu (22/10). Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, NGAWI - Seorang wanita bernama Sri Wahyuni (49) warga Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi akhirnya ditemukan setelah dilaporkan hilang saat pamit buang hajat di sungai pada Rabu (22/10).

Sri ditemukan dalam kondisi selamat di kebun tebu milik warga yang berjarak sekitar 300 meter dari kediamannya, Jumat (24/10).

Koordinator Unit Siaga SAR Bojonegoro Nanang Pujo mengatakan Sri ditemukan warga yang melakukan penyisiran darat dan langsung diinformasikan pada tim SAR gabungan

“Saat ditemukan Sri mengalami hipotermia dengan gejala tubuh kaku, bibir pucat, dan menggigil,” kata Nanang, Jumat (24/10)

Setelah ditemukan dan dibawa pulang ke rumahnya, Sri Wahyuni masih bisa diajak berkomunikasi meskipun kondisi tubuhnya lemas.

Walakin, korban akhirnya dibawa ke Puskesmas terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut karena suhu tubuh dan saturasi oksigen menurun.

“Kemungkinan Bu Wahyuni tersesat karena gelap dan hujan setelah pamit ke sungai untuk buang hajat” jelasnya.

Sebelumnya, Tim SAR gabungan mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban tak kunjung pulang setelah pamit buang hajat di sungai.

Tim SAR gabungan menemukan perempuan Ngawi yang dilaporkan hanyut tenggelam di Sungai dengan kondisi hipotermia di kebun tebu.
