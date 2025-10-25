JPNN.com

Cuaca Malang Hari Ini, Pagi & Malam Kawasan Berikut Potensi Gerimis

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari Ini, Pagi & Malam Kawasan Berikut Potensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (25/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kedungkandang. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis Bantur, Bululawang, Dampit, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya Tumpang gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
