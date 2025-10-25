Cuaca Surabaya Hari ini, Berawan dan Gerimis di Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (25/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Gunung Anyar. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Gunung Anyar masih gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)