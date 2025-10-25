Cuaca Jawa Timur 25 Oktober 2025, Pagi & Siang Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (25/10).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Jember, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Lamongan, Malang, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kediri dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

Sorenya Jember, Kota Batu, Malang, Pamekasan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Jember, Kota Batu, Malang, Pacitan, Pamekasan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 21-31 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)