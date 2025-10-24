Hadir di Surabaya, Garuda Indonesia Travel Fair 2025 Tawarkan Banyak Promo Tiket Murah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2025 hadir di Atrium 2 Pakuwon City Mall, Surabaya, Jumat (24/10). Pameran yang berlangsung hingga 26 Oktober di itu menghadirkan beragam promo tiket penerbangan domestik dan internasional dengan harga spesial perjalanan hingga September 2026.

GATF 2025 merupakan hasil kolaborasi antara Garuda Indonesia dan Bank Mandiri sebagai official bank partner, dengan tema besar Because Life Deserves a Journey.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro mengatakan penyelenggaraan GATF tahun ini menghadirkan sedikitnya 560.000 kursi penerbangan dengan harga spesial.

“Selama 17 tahun, Garuda Indonesia Travel Fair telah menjadi cermin perjalanan bangsa dalam bermimpi, menjelajah, dan tumbuh bersama. Dari sekadar eksibisi tiket pesawat, kini GATF menjelma menjadi gerakan kolektif industri pariwisata nasional,” ujar Thomas.

Thomas mengatakan Garuda menghadirkan program spesial ulang tahun ke-17, seperti Special Fare Bundling Tiket Jakarta–Seoul PP untuk empat penumpang dan bonus travel voucher untuk pembelian empat tiket dengan destinasi berbeda.

Selain itu, pengunjung dengan transaksi tertinggi (top spender) selama periode GATF 2025 berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik.

Baca Juga: Viral Calo Tiket di Terminal Bungurasih Dikeroyok Gegara Tak Mau Kembalikan Uang Utuh

“Ada satu unit mobil Mitsubishi Destinator berdesain Sky Explorer, hasil kolaborasi Garuda Indonesia dengan ilustrator Tahilalats,” katanya.

Setelah Surabaya, GATF 2025 berikutnya akan dilaksanakan serentak di lima kota lainnya—Denpasar, Jayapura, Makassar, Medan, dan Surabaya pada 24–26 Oktober 2025.