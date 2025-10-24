JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 21:40 WIB
Tragis! Balita 3 Tahun di Blitar Tewas Diduga Tersengat Listrik Gardu PLN - JPNN.com Jatim
Nasib malang dialami balita laki-laki berusia tiga tahun berinisial ARR. Anak yang berdomisil di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar itu ditemukan meninggal dunia diduga tersengat listrik gardu PLN. Foto: Humas Polres Blitar

jatim.jpnn.com, BLITAR - Nasib malang dialami balita laki-laki berusia tiga tahun berinisial ARR. Anak yang berdomisil di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar itu ditemukan meninggal dunia diduga tersengat listrik gardu PLN.

Kasi Humas Polres Blitar Ipda Putut Siswahyudi menjelaskan insiden itu terjadi di depan halaman rumah korban pada, Kamis (23/10).

Kejadian itu bermula saat korban dijaga oleh neneknya Nur Jannah sekira pukul 08.00 WIB. Kedua orang tuanya sedang bekerja, sedangkan kakeknya pergi ke ladang.

“Selanjutnya nenek korban melakukan aktifitas mencuci sedangkan korban bermain di dalam rumah,” kata Putut, Jumat (24/10).

Kemudian, sekitar pukul 11.30 WIB, nenek berusaha mencari korban di dalam rumah. Namun, tidak ketemu.

“Selanjutnya mencari di depan rumah dan nenek menemukan cucunya sudah dalam kondisi terlentang di dekat gardu Listrik PLN yang berada di depan halaman rumah,” ujarnya.

Melihat hal itu, neneknya berusaha mengecek kondisi korban. Saat ditemukan, terdapat luka bakar akibat tersengat arus listrik pada tangan kanan.

“Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” jelasnya.

Kronologi balita tiga tahun di Blitar meninggal dunia diduga tersengat gardu PLN di halaman rumah
