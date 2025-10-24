Prof Diana & Prof Yenny Resmi Dikukuhkan Jadi Guru Besar UPN Veteran Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) menambah deretan akademisi bergelar profesor. Dua dosen resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar melalui Rapat Terbuka Senat di Auditorium GKB 1 Lantai 6 setempat, Jumat (24/10).



Kedua guru besar tersebut ialah Prof Diana Hertati, M.Si dari bidang Manajemen Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik dan Prof Yenny Wuryandari, M.P. dari bidang Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian.



Dengan pengukuhan ini, jumlah Guru Besar di UPNVJT kini menjadi 34 orang.

“Alhamdulillah, sekarang totalnya menjadi 34 guru besar. Kami sangat bersyukur karena dengan tambahan ini, jumlah pakar kami makin banyak dan akan mendorong riset yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Rektor UPNVJT Prof Akhmad Fauzi, M.T., IPU.



Prof Fauzi menyatakan pihak kampus terus mendorong percepatan karier akademik dosen menuju jabatan fungsional tertinggi.



“Kami memiliki sekitar 890 dosen dan terus kami dorong agar mengajukan guru besar. Saat ini ada beberapa yang sedang proses pengajuan,” jelasnya.



Sebagai bentuk dukungan konkret, UPNVJT menyediakan berbagai fasilitas riset dan pendanaan Rp100 juta bagi setiap dosen yang mengajukan jabatan Guru Besar.



“Kami juga punya tim etik dan pendamping agar para dosen tidak terjebak jurnal predator. Selain itu, kami menghadirkan 10 profesor tamu dari enam negara untuk memperkuat kolaborasi internasional,” katanya.