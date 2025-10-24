National Hospital Surabaya Hadirkan MRI 3 Tesla, Pindai Jantung Hanya 1 Detak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - National Hospital Surabaya resmi meluncurkan perangkat Magnetic Resonance Imaging (MRI) 3 Tesla (3T) SIGNA terbaru yang telah dilengkapi teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).

Berkolaborasi dengan GE HealthCare, inovasi ini menandai langkah besar bagi National Hospital sebagai rumah sakit pertama di Indonesia yang mengoperasikan sistem MRI 3T berteknologi AI tercanggih saat ini.

Perangkat yang ditenagai teknologi AI SONIC DL ini menjadi terobosan besar di dunia diagnostik medis.

Direktur National Hospital dr Hendera Henderi, SpOG, MHPM, mengatakan teknologi ini membawa perubahan besar dalam pengalaman pasien saat menjalani pemeriksaan MRI.

“Kalau dahulu pemeriksaan MRI, terutama organ vital seperti jantung, bisa memakan waktu hingga satu jam, kini berkat AI, proses pemindaian dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit,” jelas dr Hendera di Surabaya, Jumat (24/10)

Hendera menjelaskan MRI 3T SIGNA memiliki kemampuan luar biasa, salah satunya memindai jantung hanya dalam satu detak.

Baca Juga: National Hospital Pamerkan Inovasi Penanganan Stroke dengan Teknologi Canggih

Tak hanya mempercepat waktu pemeriksaan, perangkat ini juga memberikan hasil gambar dengan akurasi tinggi tanpa radiasi, menjadikannya lebih aman bagi pasien.

Selain untuk jantung, MRI ini juga dirancang untuk mendeteksi berbagai penyakit kritis, seperti stroke dan kanker.