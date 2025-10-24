Demi Bertemu Mantan, Mahasiswa UTM Nekat Pakai Hijab Masuk Indekos Putri

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Seorang mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) berinisial MFA (21) nekat menyamar menjadi seorang perempuan dengan memakai hijab untuk masuk ke indekos putri di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Aksi nekat MFA itu tepergok oleh salah satu penghuni indekos. Kejadian ini kemudian viral di media sosial dengan narasi tambahan bahwa MFA membawa sajam dan minuman beralkohol.

Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan ke pihak berwajib setempat.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama mengatakan setelah pihaknya mendapat laporan, aparat langsung menuju lokasi dan melakukan pengecekan.

“Mendapati laporan dari warga, anggota Samapta Polres Bangkalan yang tengah berpatroli langsung menuju lokasi dan mengamankan mahasiswa tersebut bersama salah satu penghuni kos untuk dimintai keterangan,” ujar Agung, Jumat (24/10).

Agung mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan adanya senjata tajam maupun minuman beralkohol sebagaimana beredar di media sosial.

Namun, yang dibawa oleh MFA ternyata adalah jajajan ringan yakni sempol. Konon, makanan tersebut hendak diberikan kepada mantan pacarnya IF (22).

“Berdasarkan pengakuannya, yang bersangkutan masih menjalin komunikasi dengan mantan pacarnya meskipun sudah berpisah,” kata dia.