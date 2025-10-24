JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Surabaya Siap Terapkan Bahasa Inggris Sebagai Mapel Wajib, Dimulai Sejak PAUD

Surabaya Siap Terapkan Bahasa Inggris Sebagai Mapel Wajib, Dimulai Sejak PAUD

Jumat, 24 Oktober 2025 – 18:00 WIB
Surabaya Siap Terapkan Bahasa Inggris Sebagai Mapel Wajib, Dimulai Sejak PAUD - JPNN.com Jatim
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan siap mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menetapkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib nasional mulai tahun ajaran 2027/2028.

Kesiapan ini bahkan telah dipersiapkan sejak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengungkapkan kebijakan nasional tersebut sejalan dengan langkah yang lebih dulu diterapkan di Kota Pahlawan.

Baca Juga:

“Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau program Kementerian jalan tahun depan, kami sudah mempersiapkan,” ujar Yusuf Kamis (23/10)

Menurutnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Bunda PAUD Rini Indriyani telah menggagas program penguatan literasi bahasa, termasuk Bahasa Inggris sejak tahun lalu.

Program tersebut diterapkan secara berjenjang mulai dari PAUD hingga Sekolah Dasar (SD).

Baca Juga:

“Di PAUD itu, ada pengenalan kosakata dan itu sudah kita mulai. Untuk SD nanti naik satu level bagaimana merangkai kosakata Bahasa Inggris yang sudah diajarkan di PAUD,” jelas Yusuf.

Dispendik berharap, pembelajaran berjenjang ini akan menjadi fondasi kuat bagi siswa saat memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kesiapan Kota Surabaya mendukung kebijakan Kemendikdasme yang menetapkan mapel Bahasa Inggris wajib nasional mulai tahun 2027/2028
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Dispendik Surabaya Kota Surabaya kemendikdasmen penerapan mapel Bahasa Inggris mapel wajib 2027/2028

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU