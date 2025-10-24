Orang Tua Wajib Tahu, Dinkes Surabaya Gratiskan Vaksin PCV untuk Balita di Puskesmas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menghadirkan layanan Vaksinasi Pneumonia atau imunisasi Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) gratis bagi balita.

Para orang tua bisa mendapatkan layanan tersebut di seluruh Puskesmas di Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina menyampaikan layanan ini sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjelang dan selama musim pancaroba.

Periode transisi cuaca ini berpotensi memicu peningkatan kasus penyakit pernapasan, dengan kelompok balita menjadi perhatian utama.

Upaya ini bertujuan memberikan perlindungan spesifik dan kuat terhadap Pneumonia, salah satu komplikasi serius dari ISPA.

"Berdasarkan data selama 10 tahun terakhir, kasus ISPA di Surabaya menunjukkan tren yang fluktuatif, sangat dipengaruhi oleh perubahan musiman, kondisi lingkungan, serta dinamika kepadatan dan mobilitas penduduk kota metropolitan," ujar Nanik, Jumat (24/10).

Nanik menjelaskan meskipun tren kasus ISPA tidak meningkat tajam, namun musim pancaroba tetap menjadi periode kritis yang menuntut kewaspadaan ekstra untuk mencegah lonjakan kasus signifikan.

Dinkes Surabaya telah menetapkan tiga pilar langkah konkret untuk mengantisipasi dan menangani potensi peningkatan pasien, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan lansia, antara lain memberikan edukasi terkait penerapan hidup bersih dan sehat (PHBS), pencegahan melalui imunisasi PVC gratis, dan kesiapan Fasyankes.